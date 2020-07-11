إفتتاح غرفة الترقيد بمركز الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية بأبين

نفَّذت مبادرة ” السلام ” بالشراكة مع منظمة سيفرورلد ومؤسسة ” ألف باء ” مدنية وتعايش وبإشراف ومساهمة من مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة مشروع إضافة غرفة الترقيد بمركز الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية بعاصمة محافظة أبين زنجبار والمكونه من غرفة وتجهيزاتها والتي كان المركز يفتقر إليها في أداء خدماته للأم الحامل .. جاء ذلك في إطار أنشطتها ومشاريعها المختلفة التي تنفذها بالمحافظة ..

وقام مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة د/ جمال أمذيب يرافقه رئيس مبادرة ” السلام ” أ/ محمد صالح ومشرف مؤسسة ” ألف باء ” مدنية وتعايش بأبين أ/ فهمي السيد ومديرة مركز الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية بأبين أ/ سعيده يحي بإفتتاح غرفة التوليد صباح أمس الخميس ..

وقال مدير صحة أبين أن هذا المشروع يلبي جزء من حاجة المركز الذي كان يفتقر إلى التوسع في مبناه لتلبية كثير من إحتياجات أقسام المركز ..

وعبَّرت مديرة المركز عن شكرها لمبادرة ” السلام ” ومنظمة سيفرورلد ومؤسسة ” ألف باء ” مدنية وتعايش على هذا المشروع الذي يخدم النساء الحوامل اللائي بحاجة إلى حالات الرقود آملةً أن تتواصل مثل هذه المشاريع المهمه وخاصةً مجال سوء التغذية الذي يحتاج إلى توسيع قسمه نتيجة إزدياد حالات الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال هذه الأيام ..

من جانبهما أوضحا الأخوين رئيس المبادرة ومشرف المؤسسة للصحيفة : اليوم ننجز هذا المشروع والذي وفقنا بإنجازه وتسليمه اليوم آملين أن نحصل على مشاريع في قطاع الصحة بشكل عام ومجال الطفولة والأمومة بشكل خاص لما تحتاجه المحافظة من هذه المشاريع شاكرين لمنظمة سيفرورلد الداعمة لهذا المشروع متمنين أن يستمر العمل المشترك مع هذه المنظمة التي قدمت الكثير من المشاريع والبرامج في هذه المحافظة ..

وخلال حفل الإفتتاح قام مدير صحة أبين ومديرة المركز بتكريم أعضاء مبادرة ” السلام ” وكذا مؤسسة ” ألف باء ” بشهائد تقديرية على دورهم الفاعل في المشاريع المُستدامة ..

هذا ولاقى حفل إفتتاح غرفة الترقيد ارتياحاً واسعاً لدى الممرضات والمرضى ..

حضر الإفتتاح رئيسة مبادرة ” سواعد الخير ” للعمل الإنساني والإغاثي بأبين أ/ حنان فريد ورئيسة جمعية ” بالخير نبني حياة ” الإجتماعية التنموية بأبين المحاميه/ نورا العمودي والناشطة في مجال الإغاثة بأبين أ/ مارينا الوصابي وسكرتير مركز ( أبين ) الإعلامي أ/ محفوظ كرامه ..

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