إفتتاح مركز العزل العلاجي لفيروس كورونا في سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مركز العزل العلاجي الاحترازي لفيروس كورونا المستجد بهيئة مستشفى سيئون بتمويل من وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

و خلال الافتتاح استمع الوكيل الكثيري و مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي و رئيس الهيئة الدكتور انيس عيديد من مدير مركز العزل الدكتور حسين عباس العيدروس الى شرح عن مكونات المركز الذي يضم 5 غرف بها 10 سرير قابلة للزيادة الى 20 سرير اضافة الى غرفة للعناية المركزة ، الى جانب 71 من الكادر الطبي في كافة التخصصات و 4 سيارات اسعاف .

و ثمن الوكيل الكثيري جهود العاملين بالمركز الذي يعتبرون جنود المرحلة الحالية في مواجهة وباء كورونا ، داعيا المواطنين الى التقييد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية حفاظا على سلامتهم من الاصابة بالوباء .

ولفت الكثيري الى ان العمل جاري حاليا لتجهيز و افتتاح المحجر الطبي بوادي حضرموت خلال الايام القادمة .

يذكر أنه وحتى اليوم لم يتم إعلان أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن.