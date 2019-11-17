إفشال مسيرة في زنجبار مناهضة للتحالف دعا اليها محافظ ابين

أفشل أبناء أبين صباح اليوم الأحد 17نوفمبر تظاهرة دعا لها محافظ محافظة أبين اللواء ابو بكر حسين تدعو للانتفاضة ضد التحالف العربي وشعارات ترفض اتفاق الرياض والمطالبة ببقاءه محافظا للمحافظة .

وتأتي هذه المسيرة بعد عودة محافظ أبين الى عمله بعد هروبه ومباركته لقوات الإصلاح الإرهابية عند اقتحامهم المحافظة ، والذي عاد إليها بعد اكثر من شهر من التخبط بين الرياض ومأرب والمنطقة الوسطى بوساطة من قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع لمواصلة عمله محافظا لمحافظة أبين قبل تنفيذ اتفاق الرياض .

ويعد هذا التخبط لمحافظ أبين بعد حشد عمال البلديه والصحه وطلاب المدارس لتسيير فعالية ومسيرة تطالب ببقائه على رأس السلطة المحلية ومناهضة التحالف العربي وتحمل شعارات العداء لقضيه الجنوب في سابقة سهلت الطريق لدخول قوات الإصلاح الإرهابية الى العاصمه عدن .

الجدير ذكره أن محافظ أبين قد أخفق في قيادة المحافظة منذ تعيينه محافظا لها وفشله في توصيلها الى بر الأمان بعد توليه مناصب قائدا لأحد الالوية ومحور ابين وترقيته الى رتبة لواء الذي ظل عاجزا خلال تلك الفترة عن تأدية مهامة للنهوض بالمحافظة وانتشالها من وضعها المزري في ظل وجود حاشية من مدراء الادارات في السلطة المحليه أثبتت فشلها خلال الفترة الماضيه .