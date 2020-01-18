صحيفة الأيام

إفشال هجمات حوثية في جبهة الحبج بالبيضاء

18 يناير، 2020
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البيضاء «الأيام» خاص

قالت مصادر عسكرية في جبهة الحبج مديرية الزاهر بالبيضاء إن المقاومة الشعبية وبإسناد من قوات العمالقة تصدت لهجمات متكررة لقوات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة على منطقة الحبج والقرى المجاورة لها من آل برمان.

فيما أوضحت مصادر أخرى استنفار قوات محور يافع العسكرية في جبهة الحد المرابطة على الشريط الحدودي مع محافظة البيضاء باستعداد قتالي عالٍ تحسباً ﻷي طارئ في مسرح المواجهات.

شهود عيان في الحد أكدوا سماع دوي انفجارات لمقذوفات نارية في مناطق متاخمة لتواجد الحوثيين، مؤكدين أنها المرة الأولى التي تسمع بها هذا الكم الهائل من الانفجارات في يافع.​

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