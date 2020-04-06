نيوز يمن

إفشال وتكبيد هجوم ثانٍ للمليشيات الحوثية على حيس خلال ساعات

6 أبريل، 2020
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@ حيس/الحديدة، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-04-06 18:29:28

تصدى أبطال اللواء السابع عمالقة في جبهة حيس لهجوم مباغت شنته المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، بعد تلقيها خسائر كبيرة على أيدي أبطال اللواء الثالث عشر عمالقة المرابط على خط الخوخة حيس.

شنت مليشيات الحوثي هجوماً، مساء الأحد 5 أبريل 2020م، على مواقع القوات المشتركة المرابطة في حيس جنوب الحديدة، وبعد دحر وإفشال الهجوم قامت بقصف الأحياء السكنية في مركز المدينة.

وأفاد مصدر عسكري نيوزيمن، أن أبطال اللواء السابع عمالقة المرابط في جبهة حيس – ضمن القوات المشتركة، تصدوا لهجوم مباغت شنته مليشيات الحوثي على مواقعهم الجنوبية الشرقية.

وأوضح المصدر، أن المليشيات شنت هجومها المباغت على مواقع الأبطال، من أماكن سيطرتها ووادي ظمي دار المساوى جنوباً، ومن قرية الشعينة والمقانع الجنوب الشرقي.

وأكد المصدر العسكري أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في عتادها ولاذ مقاتلوها بالفرار.

وعقب تلقي المليشيات لهزيمة، وكعادتها في كل مرة، قامت بقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة وبكثافة نارية على المساكن في مركز المدينة.

جاء الهجوم الثاني للمليشيات، بعد تلقيها هزيمة ساحقة على أيدي أبطال اللواء الثالث عشر عمالقة المرابط على خط الخوخة حيس.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن قوات اللواء الثالث عشر عمالقة أفشلت هجوماً للمليشيات الحوثية القادمة من قريتي الحمينية والدنين شمال غرب حيس بكل صلابة.

وأكد المصدر أن القوات كبدت المليشيات خسائر في العتاد وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأجبرت من تبقى منهم على التراجع والفرار.

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