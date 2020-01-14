إقالة فالفيردي كالفوز بدوري أبطال أوروبا

هاي كورة- يرى بعض جمهور نادي برشلونة الاسباني أن إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للبارسا أمس الاثنين وتعيين كيكي سيتين بديل له كمثابة الفوز بدوري أبطال أوروبا .

ويعتقد الجمهور أن تقاليد وثقافة النادي ينعكس على مشجعي

البارسا ويرغب الجمهور في مشاهدة مباريات برشلونة مثل السنوات الماضية من أجل

المتعة والفوز من أجل ذلك أفضل قرار هو تغيير المدرب وليس لعمل ريمونتادا في لقاء

واحد وخسارة العديد من اللقاءات .

وعلى الجانب الآخر يرى بعض عشاق الكامب نو أن الإطاحة بفالفيردي هذا التوقيت أكبر خطأ وكان بإمكانه إنهاء موسمه ووصوله إلى خططه وأحلامه مع البلوجرانا .