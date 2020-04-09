أخبار نادي برشلونة

إقتراح جديد لإنقاذ الدوري الأسباني!

9 أبريل، 2020
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إقتراح جديد لإنقاذ الدوري الأسباني!

هاي كورة_ رابطة أندية الدوري الأسباني لا يمكنها أن تقوم بإلغاء بطولة الدوري بطريقة اختيارية بل يجب أن تكون هناك سلطة ذات صلاحية كوزارة الصحة والتي هي من تقوم بإلغاء البطولة وفقًا لظروف قاهرة.

نقابة الفنادق في جزر الكناري أرسلت اقتراحًا لرابطة الدوري و الإتحاد الإسباني للقيام بدراسة لإقامة الجولات المتبقية من الدوري في جزر الكناري.

في حال الموافقة على هذا الاقتراح ستُلعب المباريات في ملاعب تينيرفي، إيليودورو رودريجو لوبيز و إستاد جزر الكناري.

في المقابل رابطة الدوري سكرت نقابة فنادق جزر الكناري على إقتراحها للعب بقية مباريات الدوري في الجزر لكن ترى أنه من المستحيل تنفيذ اقتراحهم بسبب العدد الكبير من المباريات.


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