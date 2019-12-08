إقرار بطولة كأس حضرموت الثقافية الثانية للأندية الرياضية بالمكلا في يناير 2020

المتمثل بمهرجان المسرح الوطني في دورته الثانية وبهدف الإستفادة من هذا الحدث للفرق الثقافية المتأهلة لنهائيات المسابقة الثقافية للأندية الرياضية في الساحل والوادي , تم أمس إقرار شهر يناير للعام 2020 موعداً لبطولة كأس حضرموت الثقافية الثانية التي سيرعاها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ويشرف عليها مكتبي وزارة الشباب والرياضة بالساحل والوادي وتنظيم اللجنة الثقافية الرئيسية بمشاركة أندية شباب القطن حامل لقب النسخة الأولى وسيئون وشعب حضرموت ونهضة الريدة.

وناقش لقاء ترأسه رئيس اللجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت الثقافية الأستاذ خالد أحمد القحوم اليوم في المكلا الترتيبات الأولية لإقامة البطولة الثانية والبدء برفع التصورات والمقترحات ومناقشتها لإقرارها من قبل اللجنتين الفرعيتين في الساحل والوادي ووضع البرنامج الخاص بالبطولة والفعاليات المصاحبة لها وإشعار الأندية الأربعة المتأهلة للنهائيات النسخة الثانية بالتحضير والاستعداد لمشاركة إيجابية ومتميزة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى 2018.

وتم في اللقاء التواصل مع نائب رئيس اللجنة الرئيسية الأستاذ صلاح سالم باوزير بغرض توحيد الجهود والتعاون بين أعضاء اللجنة الرئيسية للخروج برؤى موحدة تهدف لنجاح النسخة الثانية وتم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات بهذا الشأن.

وكانت قيادة مكتبا الشباب والرياضة المتمثلة بالمديرين العامين لمكتبي الشباب والرياضة في الساحل والوادي الكابتن حسن صالح مسجدي والمهندس علي يسلم باشعيب قد حثا اللجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت في لقائين منفصلين في المكلا وسيئون على إبراز هذا الحدث الرياضي الثقافي والاستفادة من سلبيات النسخة الماضية وتطوير الايجابيات وجعل هذا الملتقى الثقافي بين اندية الساحل والوادي تأكيداً على وحدة أبناء حضرموت وإدراج فعاليات متصلة بالشأن الثقافي من خلال تكريم رواد العمل الرياضي الثقافي وتعزيز لحمة أبناء حضرموت وإبراز الدور الثقافي والتاريخي لمحافظتنا التاريخية.

الجدير بالذكر” أن مدينة القطن التاريخية كانت قد استضافة فعاليات بطولة كأس حضرموت الثقافية في نسختها الأولى التي جرت في سبتمبر العام 2018 وتوج بها فريق الثقافي بنادي شباب القطن وشاركت إلى جانبه الفرق الثقافية لأندية سيئون ونهضة الريدة ونصر بروم, وشهدت هذه النسخة العديد من الفعاليات المصاحبة منها زيارات ميدانية للمناطق الأثرية وزيارات حبية لقيادات عدد من الأندية الرياضية ورواد الحركة الثقافية الرياضية بمديريات الوادي.