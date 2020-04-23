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إكتظاظ كبير أمام الطلمبات للحصول على الوقود

23 أبريل، 2020
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السودان اليوم :

كشفت جولة للسوداني الدولية شملت طلمبة سلاح الاشارة ببحري وبشائر بسك العملة والنيل بالمدرعات الشجرة وبشائر بحي الهدى بشرق النيل عن اكتظاظ كبير من قبل المواطنين فى تلك الطلمبات بالاضافة الى عدم التزام المواطنين بالتقيد بنظام صرف الوقود وشهدت امس طلمبة سلاح الاشارة مشادات كلامية بين المواطنين والقوات النظامية ادى الى اغلاقها حتى صباح اليوم وقال عدد من الذين يمتلكون تصاريح مرور من الكوادر الطبيه او من الموظفين الذين يعملون فى المصالح الحكومية عن معاناتهم منذ السبت الماضي للحصول علي وقود.







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أمام إكتظاظ الطلمبات الوقود على كبير للحصول

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