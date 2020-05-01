إكتمال حصاد القمح بمشروع حلفا الجديدة الاسبوع الاول من مايو

السودان اليوم :

أعلن المهندس صلاح أحمد ابراهيم مدير ادارة الاستثمار بهيئة حلفا الجديدة الزراعية ان التوقعات تشير الى انتهاء عمليات حصاد محصول القمح بالمشروع خلال الاسبوع الاول من مايوالمقبل .

واكد ابراهيم فى تصريح لـ(سونا) ان عمليات الحصاد تسير بصوره ممتازه وفقا للخطة الموضوعة.

وقال أن المساحات التى تم حصادها بلغت مساحتها 58 ألف و 766 فدان، فيما بلغت كميات القمح المورده للبنك الزراعي 29 ألف و693 جوال، واضاف ان نسبه انتاجيه الفدان ظلت 9٫2 جوال للفدان..