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إكتمال حصاد القمح بمشروع حلفا الجديدة الاسبوع الاول من مايو

1 مايو، 2020
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توقف (60) حاصدة للقمح بمشروع حلفا الزراعي

السودان اليوم :

أعلن المهندس صلاح أحمد ابراهيم مدير ادارة الاستثمار بهيئة حلفا الجديدة الزراعية ان التوقعات تشير الى انتهاء عمليات حصاد محصول القمح بالمشروع خلال الاسبوع الاول من مايوالمقبل .

واكد ابراهيم فى تصريح لـ(سونا) ان عمليات الحصاد تسير بصوره ممتازه وفقا للخطة الموضوعة.

وقال أن المساحات التى تم حصادها بلغت مساحتها 58 ألف و 766 فدان، فيما بلغت كميات القمح المورده للبنك الزراعي 29 ألف و693 جوال، واضاف ان نسبه انتاجيه الفدان ظلت 9٫2 جوال للفدان..

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إكتمال الاسبوع الاول الجديدة القمح بمشروع حصاد حلفا مايو من

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