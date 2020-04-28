اخبار السودان اليوم

إكتمال حصاد 98% من القمح

28 أبريل، 2020
0
تعرف أسعار المحاصيل و الوارد لسوق القضارف اليوم

السودان اليوم :

أعلنت الحكومة عن اكتمال عملية حصاد 98% من المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الشتوي ، في وقت بدأت الاستعدادات للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون فدان.
وبحثت اللجنة القومية العليا برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في اجتماعها الاول اليوم توفير مدخلات الانتاج بدايةً بالتحضير الجيد، الري، الوقود، السماد والتمويل.
وقال عضو المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك أنه تم حصاد ا حوالي (4) مليون ونصف طن ذرة، 700 ألف طن قمحاً، أقل من 3 مليون فول سوداني، حوالي 5 مليون ونصف طن سمسم.
واوضح السليك بان الزراعة حققت نسبة 38% من الصادرات بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إكتمال القمح حصاد من

إقرا أيضا

Photo of عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2020م

عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2020م

28 أبريل، 2020
Photo of وزير المالية يعلق بشأن الجدل حول تأجير ميناء بورتسودان

وزير المالية يعلق بشأن الجدل حول تأجير ميناء بورتسودان

28 أبريل، 2020
Photo of إنفراج نسبي في أزمة الدقيق بعد عودة إحدى الشركات للعمل

إنفراج نسبي في أزمة الدقيق بعد عودة إحدى الشركات للعمل

28 أبريل، 2020
Photo of مطالبات بالبدء في أعمال الصيف بمشروع الجزيرة والمناقل لضمان نجاح الموسم

مطالبات بالبدء في أعمال الصيف بمشروع الجزيرة والمناقل لضمان نجاح الموسم

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق