إكتمال حصاد 98% من القمح

السودان اليوم :

أعلنت الحكومة عن اكتمال عملية حصاد 98% من المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الشتوي ، في وقت بدأت الاستعدادات للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون فدان.

وبحثت اللجنة القومية العليا برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في اجتماعها الاول اليوم توفير مدخلات الانتاج بدايةً بالتحضير الجيد، الري، الوقود، السماد والتمويل.

وقال عضو المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك أنه تم حصاد ا حوالي (4) مليون ونصف طن ذرة، 700 ألف طن قمحاً، أقل من 3 مليون فول سوداني، حوالي 5 مليون ونصف طن سمسم.

واوضح السليك بان الزراعة حققت نسبة 38% من الصادرات بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.