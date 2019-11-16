اليمن العربي

إلغاء رحلة عودة رئيس الوزراء إلى عدن‎

اليمن العربي اليمن العربي منذ 3 دقائق
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الغت الخطوط الجوية اليمنية الرحلة الخاصة التي كان يفترض أن تقل رئيس الحكومة معين عبدالملك ووفد وزاري، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن .

وبحسب مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية، فأنه تم إبلاغ الشركة، اليوم، بإلغاء الرحلة وتأجيلها حتى إشعار آخر .. مشيرة إلى أن الرحلة كان من المقرر وصولها الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت إلى عدن، وعلى متنها 25 شخصًا قادمة من الرياض .

وكان الوفد الوزاري كان ينتظر اليوم الإقلاع في ذات الرحلة الخاصة، إلا أنه تم إشعاره بتأجيل الرحلة إلى إشعار آخر لم يحدد بعد.

وبحسب إرم نيوز الإماراتي، فإن مصدراً في الشركة أكد أنه لا علم له باسباب الإلغاء .. مشيرًا إلى أن الوفد كان يتجهز للعودة لكنه تفاجأ بإبلاغه بإلغاء الرحلة وتأجيلها.

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اليمن العربي

اليمن العربي

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