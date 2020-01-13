اليمن العربي

إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بقتل ثلاثة أشخاص في منطقة الحصب بتعز

13 يناير، 2020
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تمكنت حملة أمنية من شرطة محافظة تعز  من القاء القبض على المتهم الرئيس بحادثة قتل ٣ أشخاص في منطقة الحصب غرب تعز.

 

وبحسب مصدر أمني في الحملة الأمنية فقد تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي ( ع.ع.ج ) بعد ارتكابه الجريمة بساعات والتي أدت إلى مقتل  كلا من المدعو عبدالعزيز عبده سرحان ٢٥ سنة وطارق الخضر المسعودي ٢٣سنة وزياد سلطان هزاع ٢٧ سنة حيث  باشر المتهم بإطلاق النار عليهم أثناء مرورهم بدراجتهم النارية في منطقة الحصب.

 

وأشار المصدر الأمني أن عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد عملية رصد دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية حيث تم القاء القبض عليه  من قبل الحملة الأمنية بالتنسيق مع مدير قسم شرطة صينة العقيد عادل عبدالعزيز .

 

وأودعت الأجهزة الأمنية المتهم إلى السجن لإجراء التحقيقات اللازمة معه والكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها وسيتم تقديمه للنيابة لاستكمال الإجراءات وأخذ العقوبة اللازمة بحقه .

 

وتدعوا شرطة محافظة تعز جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وسرعة الإبلاغ عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا ليتسنى للأجهزة الأمنية القيام بمهامها على أكمل وجه في ضبط المجرمين وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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