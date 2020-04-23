المشهد اليمني

إمرأة تستغيث من تعسف مسؤول أمني ومرافقيه بتعز

23 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

ناشدت مواطنة يمنية، كافة الجهات المختصة والمصلحين، بسرعة إنقاذها من ظلم و تعسف أحد القيادات الامنية بتعز.
وقالت المواطنة جميلة علي محمد في مناشدتها التي تلقاها ” المشهد اليمني “، أن مدير أمن مديرية مقبنة عبدالستار الهلالي، قام بالاستقواء عليها و هدم سقف منزلها مع جدار الدور الثاني، دون وجه حق، مستغلا وظيفته وعلاقاته.
وأشارت إلى أن الهلالي ونجله ومسلحين تابعين له قاموا بهدم منزلها مستغلين ضعفها بكونها امرأة.
ونوهت بأنها لجأت الى كل الوسائل وطرقت معظم الأبواب بحثا عن من ينصفها لكن دون جدوى.
وبينت بأن نجل الهلالي اعتلى سطح منزلها بعد قيامه بتكسيره بالكمبريشن بحماية مسلحين.
و دعت كافة المحامين والجهات الحقوقية الى الوقوف معها وسرعة رفع الظلم الواقع عليها وحماية منزلها من اعتداءات المدعو الهلالي.
وتشهد المحافظة أعمال نهب واعتداءات خلال الآونة الاخيرة، يعززها حالة الانفلات الامني.

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أمني إمرأة بتعز تستغيث تعسف مسؤول من ومرافقيه

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