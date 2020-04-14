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إنتاج القمح المحلي يكفي لستة أشهر

14 أبريل، 2020
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إنتاج القمح المحلي يكفي لستة أشهر

السودان اليوم :

أكد علي خليفة عسكوري مدير إدارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن هناك جهود تبذل لتغطية احتياجات البلاد من سلعة القمح خلال العام الحالي. وقال في تصريحات صحفية محدودة بحسب سونا عقب إتفاق المالية مع برنامج الغذاء العالمي اليوم لشراء واستيراد 200 ألف طن قمح لصالح حكومة السودان أن الحكومة ستتحمل الترحيل والتخزين لتلك الكميات. و توقع عسكوري وصول القمح المتفق عليه مع برنامج الغذاء العالمي نهاية مايو القادم ودخوله للأسواق المحلية منتصف يونيو المقبل وأكد أن الإنتاج المحلي يغطى احتياجات البلاد لفترة ستة أشهر، مبشراً ببدء اجراءات تفريغ 175 ألف طن من القمح من البواخر. وأعرب عسكوري عن أملة في استمرار التعاون مع برنامج الغذاء العالمي للمساهمة في توفير السلع الاستراتيجية بالبلاد.







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أشهر إنتاج القمح المحلي لستة يكفي

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