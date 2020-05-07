أخبار نادي برشلونة

إنتر ميلان يعود للاهتمام بفيدال

7 مايو، 2020
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إنتر ميلان يعود للاهتمام بفيدال

هاي كورة_ أفادت تقارير صحفية، إسبانيا بأن إنتر ميلان عاد للإهتمام بلاعب وسط برشلونة فيدال في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

كما ذكرت تقارير صحفية سابقة،بأن مالك نادي نيوكاسل الجديد ولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان أبلغ مساعديه بأن يكون فيدال اول التعاقدات في إعادة بناء فريقه ، واول الخيارات الذين يتصل بهم لدعم الفريق.

وخرج فيدال من تشكيلة برشلونة منذ عهد المدرب أرنيستو فالفيردي، وحتى بعد قدوم المدرب الوطني كيكي سيتيين ظل التشيلي بعيدًا عن خط وسط برشلونة.


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