إنتزاع 7162 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة خلال شهر أبريل المنصرم

│الخبر | متابعات

أعلن مصدر مسؤول في المشروع السعودي “مسام” لنزع الألغام في اليمن، الأحد 3 مايو /أيار 2020م، عن نزع 7162 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال شهر أبريل المنصرم، من مناطق عدة، كانت المليشيات الحوثية قد زرعتها قبيل دحرها.

وقال ‏مدير عام المشروع “أسامة القصيبي” في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 1274 لغماً وذخيرة غير منفجرة

وأوضح “القصيبي”، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1035 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 235 لغماً مضاداً للدبابات و 3 ألغام مضادة للأفراد.

وأكد “القصيبي”، أن مجموع ما نزعته فرق ‎مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 30 أبريل بلغ 163183 لغما وذخيرة غير منفجرة.

وأضاف مدير عام المشروع، أن الفرق الميدانية للمشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 129869 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، وأن فرق المشروع طهرت 910518 مترا مربعا من الأراضي منذ 28 مارس الماضي ولغاية يوم 30 أبريل الجاري.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها من قبل فرق مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن بلغت 10.240.233 مترا مربعاً.