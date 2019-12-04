إنتقالي أبين ينظم ورشة عمل حول “دور القيادات النقابية الجنوبية سياسياً ونقابياً ومهنياً”

أبين ( المندب نيوز ) خاص

شهدت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حملت عنوان ” دور القيادات النقابية الجنوبية سياسياً ونقابياً ومهنياً “، نظمتها الإدارة السياسية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة.

وألقى العميد عبدالله الحوتري، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين، أكد من خلاها على “أن أهم منظمات المجتمع المدني هي نقابة المعلمين، كونها تساهم في خلق جيل متسلح بالعلم “، مشدداً على أن تدهور التعليم مرفوض وغير مقبول.

ودعا العميد الحوتري إلى عدم التشتت في العمل النقابي، مردفاً بالقول:”نحن في إطار البناء الجديد نعول عليكم على مشاركتكم الفاعلة في هذه المرحلة لنكون يداً واحدة جنبا إلى جنب في النشاط اليومي المتميز للمصلحة العامة”.

وأضاف الحوتري :”نحن نستمد منكم الملاحظات التي تخص التغييرات المطلوبة في المنهج الدراسي وفي العلاقات النقابية فيما بينكم”، مبيناً أن اي عمل فاعل له شروط، وأهم شروطه هو الوئام بين القيادات.

واختتم الحوتري حديثه مؤكداً ثقة المجلس بالعمل النقابي الذي سيكون اللبنة الأولى في البناء الجديد الذي يعتزم البدء به.

وقُدمت في الورشة ورقتي عمل، الأولى للأستاذ خالد مسلم مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، والورقة الثانية للباحث محمد زيد السعديط والتي تطرقت إلى تاريخ بدء العمل النقابي في دولة الجنوب منذ التأسيس.

وأشارت الورقتان إلى العمل الجدي للنقابة رغم وجود الاحتلال البريبطاني حتى تحقق والانجاز العظيم للنقابة بطرد الاستعمار البريطاني. واستعرضت الورقتان المراحل التي مرت بها النقابة من فراغ سياسي بعد نيل الاستقلال، عبر تسيسها وتبعيتها للسلطة، إلى جانب ضعف دورها نتيجة الصراعات السياسية في البلاد.

ونوهت الورقتان بأهمية العمل التنظيمي للنقابة وتحديد السياسة العامة لها في الجانب التنموي والتنظيمي والتوزيع وإعادة التوزيع، وتأطير عملها وكيفية الدفاع عن حقوق العمال، وآلية تشكيل نقابة في المنشئات وفي المديريات.

واختتمت الورشة بتقديم عدد من التوصيات، منها تشكيل نقابة مصغرة تتكون من 15 عاملا في مل منشأة أو مديرية واستقطاب القواعد وعمل استثمارات للمنتسبين و التوسع في استمالة القيادات النقابية في المديريات.

حضر الورشة كل من الأستاذ أيمن الوعيل، وفكري مقفع نائب رئيس الإدارة الجماهيرية، و عبدالعزيز باداس نائب رئيس الإدارة الإعلامية بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء النقابات في المديريات و المحافظة.