إنتقالي إنتقالي غيل باوزير ينفذ حملة لشفط المياه الراكدة بالمديرية

نفذ المجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير حملة لشفط المياه الراكدة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة بالمديرية.

وأكد الأستاذ/ محسن أحمد حيتر نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير إن هذه الحملة تأتي استجابة لنداءات المواطنيين الذين يعانون من تكاثر البعوض الناقل للحميات .

وأشار حيتر إلى أن مجلس المديرية يولي عناية خاصة بهذا الشأن، نظرا لازدياد أعداد إصابات المواطنيين بالحميات المختلفة منها الضنك وغيرها والتي أصبحت المديرية وضواحيها منطقة موبوأة بالحميات وعلى إثر ذلك إدت إلى حالة وفاة في منطقة الصداع لفتاة في عقدها الأول.

وبيّن أنه تم شفط المياه الراكدة الناجمة عن الأمطار التي هطلت مؤخرا بالمديرية في وادي بامردوف وحافة علي بن أبي طالب بمدينة الغيل، مؤكدا استمرار هذه الحملة لتشمل جميع مناطق المديرية.

من جهته عبر عدد من المواطنيين عن ارتياحهم الشديد لهذه الحملة التي تأتي للتخفيف عن وطأة المعاناة الناجمة عن تكاثر البعوض الناقل للأوبئة والحميات.، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المجلس الإنتقالي بالمديرية على ما تبذلها من جهود مضنية في سبيل معالجة العديد من المشكلات خاصة مايتعلق بالجانب الصحي.