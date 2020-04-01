المندب نيوز

إنتقالي الديس الشرقية يقدم مستلزمات صحية لمكافحة فيروس “كورونا”

1 أبريل، 2020
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إنتقالي الديس الشرقية يقدم مستلزمات صحية لمكافحة فيروس “كورونا”

الديس الشرقية ( المندب نيوز) خاص

التقت عصر يوم أمس الثلاثاء القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الديس الشرقية  برئاسة الاستاذ صلاح احمد الكسادي ، بفريق الديس “ميديا تيم” ومسئول الحملة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وخلال اللقاء تم تسليم مضخات الرش الصحية ومستلزماتها للفريق ، بدعم وتمويل من القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الديس الشرقية ومشاركة منظمات المجتمع المدني بالمديرية، وبإشراف من  لجنة الطواري بالمديرية.

من جهته أبدى شباب الفريق استعدادهم التام لخدمة اهلهم في المديرية، مقدمين شكرهم وتقديرهم لقيادة المجلس الانتقالي بالمديرية لدعمهم واسهامهم في مكافحة هذا الوباء ومساندتهم لإنجاح الحملة.

يذكر ان الفريق المكوّن من ابناء مديرية الديس الشرقية، له اسهامات في كثير من الاعمال الخيرية والعمل التطوعي لخدمة للمديرية ، الى جانب اسهاماتهم المجتمعية.

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