إنتقالي المسيمير يستنكر الجبايات الغير قانونية على التجار ويدين الإستقطاعات التي تطال رواتب الجنود من قبل ألوية الشرعية

لحج(المندب نيوز)محمد مرشد عقابي

استنكرت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير محافظة لحج ما اسمته بالجبايات المالية المفروضة على التجار من قبل بعض الجهات المسؤولة ، وادانت الإستقطاعات التعسفية والغير قانونية التي تطال رواتب جنود المديرية ويقوم بها قادة بعض الألوية العسكرية.

جاء ذلك في الإجتماع الدوري للهيئة الذي عقدته صباح اليوم الأحد برئاسة الأستاذ عبدالفتاح جمال سعيد الحوشبي رئيس المجلس وبحضور كافة الأعضاء.

واستهلت الهيئة اجتماعها باستعراض القرارات والتوصيات والمقترحات التي تضمنها محضر الأجتماع السابق وصادقت عليها، مشيدة بما تم تنفيذه وبمستوى النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

ووقفت قيادة الهيئة التنفيذية لإنتقالي المسيمير في اجتماعها هذا امام الأوضاع الأمنية والخدمية التي تمر بها المديرية ووضعت حيالها جملة من المخرجات العملية التي تدفع لديمومة الحلول والمعالجات وتسهم في الحيلولة دون تفاقم الأزمات وترديها.

كما وقفت الهيئة ايضاً امام آخر تطورات الأوضاع على الساحة المحلية بالمديرية واتخذت بشأنها حزمة من الحلول.

وكانت الهيئة قد تطرقت الى اهم الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطنون وطالبت ازاء ذلك كافة الجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير الخدمات الإساسية اللأزمة التي يحتاجها الأهالي في معيشتهم اليومية ومن بينها خدمات المياه والكهرباء واصلاح الطرقات ومحاسبة الفاسدين وغيرها من المشاريع الأخرى المهمة.

كما استعرضت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المسيمير محافظة لحج ايضاً في مستهل اجتماعها آخر الترتيبات ومستوى الإعداد والتحضير للإحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لعيد الإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.

واهابت الهيئة بجميع ابناء المديرية للحضور والمشاركة الفاعلة في انجاح هذه الفعالية الإحتفائية العيدية الوطنية الى جانب اخوانهم ابناء الجنوب في المكان والزمان المحدد لإقامتها.