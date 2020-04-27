نخبة حضرموت

إنتقالي تريم يؤيد البيان الصادر من القيادة العليا بالانتقالي لتنفيذ اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب ⋆

27 أبريل، 2020
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تريم (نخبة حضرموت) خاص

القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية تريم تؤيد  البيان الهام الصادر من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب. 

نص البيان :

تبارك القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم البيان الهام والصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وذلك لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتيه للجنوب والاشراف  على المؤسسات وإرادات الجنوب  نتيجة لما آلت إليه الأوضاع الراهنة في المحافظات الجنوبية من تردي للخدمات واستفحال الفساد والفشل الذريع للشرعية في إدارة شئون المحافظات الجنوبية وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض، وبهذا الصدد فإن القياده المحلية لإنتقالي مديرية تريم ممثله برئيس القيادة وأعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس تعلن تاييدها التام ومباركتها للبيان الصادر من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر بتاريخ 25 ابريل  2020  والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في عموم محافظات الجنوب وتكليف القوات  العسكرية القوات والعسكرية والامنيه الجنوبيه بالتنفيذ للإدارة الذاتية للجنوب ..

صادر عن القيادة المحلية  للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم

رئيس القيادة المحلية انتقالي تريم
حسن حسين بن الشيخ ابي بكر
الأحد 26  / ابريل / 2020م

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