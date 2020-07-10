إنتقالي حبيل جبر ردفان يعقد اجتماعاً موسعاً بحضور رؤساء المراكز

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية حبيل جبر ردفان محافظة لحج صباح يوم امس الخميس اجتماعا موسعا برئاسة المناضل فيصل جبران عبد رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية وبحضور رؤساء المجلس الانتقالي في المراكز وذلك لمناقشة العديد من القضايا والخدمات العامة التي تهم المواطنين داخل المديرية وكيفية معالجتها وتفعيل عمل الادارات والموارد داخل المديرية ومحاربة الفساد فيها وترشيد استخدامها لصالح ابناء المديرية وايقاف العبث والفساد فيها من قبل مدير عام المديرية ومن حوله من المنتفعين والفاسدين.

وفي الاجتماع تم مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي يعانيها المواطنين داخل المديرية واولها موارد المديرية ومنها نقطة التحسين التي تذهب الى جيوب الفاسدين بالسلطة بقيادة المدير العام بديع القطيبي ومن حوله في الوقت الذي ابناء المديرية يعيشون وضعاُصعباُ للغايه وتدهور كامل للخدمات العامه وتفشي الامراض وغيرها ولم يلتمس المواطنين اي تحسن في هذا الجانب وبعد نقاش مسؤل من قبل الحاضرين وتبادل وجهات النظر.

حيث خرج الاجتماع بضرورة الجلوس مع القائد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم اسناد وذلك يوم السبت القادم كاخر مخرج يجنب المديرية اي تداعيات يريدون ايصالنا اليها وذلك من خلال وضع حد نهائي بخصوص موضوع ايرادات المديرية ومنها نقطة التحسين وايقاف عبث وفساد وتجاوزات المدير العام داخل المديرية بعد فشل كل الوساطات والحلول السلمية معه.

واكد الجميع حول المساعدات الغذائية المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي للمديرية تمسكهم الكامل بكل ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة من قبل المجلس والسلطة المحلية والصحة ومتابعته والعمل به وعدم قبول اي مؤاد غذائية تالفة ومن اهمها سلعة مادة الدقيق تصل للمديرية قبل فحصه من قبل اللجنة المكلفه بذلك ومتابعة تحويل المساعدات الى حوالة نقديه اسوة بالمديريات الاخرى.

*من فضل قابوس