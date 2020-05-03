إنتقالي حبيل جبر ردفان يعقد لقاء موسع مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية حبيل جبر ردفان مساء اليوم السبت لقاء موسع مع أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس وفي اللقاء رحب رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية فيصل جبران عبد بالهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية على تلبية الدعوة وحضورهم اللقاء لمناقشة كافة المستجدات على الساحة الجنوبية بشكل عام وحبيل جبر بشكل خاص والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد في خدمة أبناء المديرية كما حيي جبران المواقف الشجاعة والوطنية لأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية بالمديرية من قرار الانتقالي الأخير القاضي بالإدارة الذاتية للجنوب مؤكدا بأن مواقف أبناء حبيل جبر دائما مشرفة وفي مقدمة الصفوف في مختلف المرحلة النضالية ولن نسمح أبدا أن تغرد خارج السرب الجنوبي وسوف تظل كما عهدناها بالنضال والتضحية والفداء من اجل الجنوب.

هذا ودعا جبران الحاضرون وكافة ابناء المديرية للتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ كل ما ورد في قرار الادارة الذاتية للجنوب الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

حيث تحدث في اللقاء العقيد عبدالحميد السيد نائب رئيس القيادة المحلية حول أهمية قرار الادارة الذاتية للجنوب في تفعيل مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وتقديم خدمة أفضل للمواطنين الذين عانوا كثيرا من فساد حكومة الشرعية ودعا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد داخل المديرية وتنفيذ ما ورد في بيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بخصوص الادارة الذاتية للجنوب.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش من قبل الحاضرين وتبادل الآراء بخصوص قرار الإدارة الذاتية للجنوب واكد الحاضرون استعدادهم جميعا لتنفيذ ماورد في القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس على الواقع وبعد ذلك خرج اللقاء بعدد من النقاط :

1يشيد الحاضرون بموقف الامين العام والهيئة الادارية للمجلس المحلي ومدير أمن المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية في المديرية المؤيد لقرار الادارة الذاتية الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

2يؤكد الحاضرون استعدادهم لتنفيذ قرار هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القاضي بالادارة الذاتية للجنوب.

3يكلف الحاضرون الاخوه عبدالكريم هيثم علي وهيثم البشيري للجلوس مع المدير العام لتحديد موقفه من قرار المجلس الانتقالي الأخير ورفع تقرير خلال فترة يومين.

4 يؤكد الحاضرون الحرص على موارد المديرية وتحصيلها حسب النظم واللوائح المعروفة ومحاربة الفساد.

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