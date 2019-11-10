إنتقالي سيئون يواصل إشهار وتشكيل اللجان المحلية بتدشين مركزين بمنطقة تاربة واحتفالا بتوقيع الرياض

تواصل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون إشهار وتشكيل اللجان المحلية بتدشين مركزين لمنطقة تاربة واحتفال جماهيري بمناسبة توقيع اتفاقية الرياض بحضور عدد من أعضاء القيادة المحلية.

ورحب نائب رئيس القيادة المحلية بمديرية سيئون الاستاذ احمد الحامد بالاعضاء الحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة، مبينا ان هدف تشكيل اللجان المحلية للمراكز في الأحياء هو تفعيل دورها في خدمة المجتمع في التقارب مع المواطنين والاطلاع عن كثب معاناتهم وهمومهم وربط التواصل المستمر بكافة المراكز مع القيادة المحلية للاطلاع والمتابعة على سير العمل.

وقدم الحامد شرحا وافيا حول أهمية تأسيس اللجان في كل مراكز المديرية ، والأدوار التي يمكن أن تقوم بها في أوساط المجتمع ،داعيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم ومسؤولياتهم المجتمعية وخدمة قضيتنا الوطنية الجنوبية ،مباركا توقيع اتفاقية الرياض الذي بموجبه تمكين المجلس الانتقالي الجنوبي من قيادة وإدارة المحافظات الجنوبية وانتزاع حقوق الجنوبين.

هذا وقد أصدر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون القرار رقم (١٧) لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الاشرافية المكلفة من قبل القيادة المحلية بمديرية سيئون تسمية اللجان المحلية للمركز ( ج ) بمنطقة تاربة الوادي بعد عقدهم للاجتماع التأسيسي والتوافق على اختيار وتسمية قيادة وأعضاء المركز والتي تكونت القيادة الآدارية للمركز كلا من:

1— عوض يسلم قروان رئيسآ.

2— هادي سعيد بن قفلة نائبا للرئيس.

3— عبدالله صالح عباد مسؤولا تنظيميا.

4— زاهر رمضان حمدون مسؤول الشؤون الاجتماعية.

5— علي برك بزعل مسؤول الخدمات والتنمية.

6— حسين صالح قروان مسؤول التثقيف والإرشاد الوطني.

7— سعيد هود بافنع مسؤول رصد الانتهاكات.

8— منتسب عوض البقار مسؤول الأمن المجتمعي.

9— علي صالح عباد مسؤول جماهيري.



وفي سياق متصل هذا وقد أصدر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون القرار رقم (١٨) لسنة 2019 م بشأن تشكيل اللجنة الاشرافية المكلفة من قبل القيادة المحلية بمديرية سيئون تسمية اللجان المحلية للمركز ( د ) بمنطقة تاربة البلاد بعد عقدهم للاجتماع التأسيسي والتوافق على اختيار وتسمية قيادة وأعضاء المركز والتي تكونت القيادة الإدارية للمركز كلا من:



1— فهمي عرفان مصنوم رئيسآ.

2— عباس حسن العيدروس نائبا للرئيس.

3— جمعان برك الصويل مسؤولا تنظيميا.

4— شريف جعفر بالليل جماهيري.

5— دحمان علي باجبير مسؤول الخدمات والتنمية.

6— خالد عمر باحشوان مسؤول التثقيف والارشاد.

7— نسيم صالح قروان مسؤول الأمن المجتمعي.

8— احمد بالليل احمد بالليل مسؤول رصد الانتهاكات.

9— اكرم رمضان حميدان مسؤول الشؤون الاجتماعية.

من الإدارة الإعلامية