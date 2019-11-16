المندب نيوز

إنتقالي طور الباحة يطلع على إحتياجات أحد أقسام المشفى المركزي بالمديرية

المندب نيوز المندب نيوز منذ 8 دقائق
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إنتقالي طور الباحة يطلع على إحتياجات أحد أقسام المشفى المركزي بالمديرية

لحج ( المندب نيوز ) صلاح بن غالب

زار فريق من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية طور الباحة محافظة لحج اليوم السبت مستشفى طورالباحه العام بالمديرية وخلال الزيارة تفقد كلاً من محمد حميد الشعبي نائب رئيس الادارة السياسية لإنتقالي طورالباحه ومنصور صالح الصماتي عضو الجمعية الوطنية للإنتقالي الجنوبي قسم المحروقات بالمستشفى .

واستمع عضوي الانتقالي لشرح مفصل من رمزي علي ثابت مسئول قسم المحروقات بالمستشفى عن عمل مولدات الكهرباء بالمستشفى وكمية البنزين المقررة شهرياً لتشغيل المولدات وسيارة الاسعاف في حال الطوارئ .

وأضاف رمزي بأن كمية البنزين المصروفه للقسم تبلغ 3500 ثلاثه ألف وخمسمائة لتر شهرياً من مادة الديزل وأن توليد الطاقة الكهربائيةمستمرة 24ساعة في المستشفى ، وفي حال إسعاف جرحى الحوداث المرورية والجبهات نضطر لتموين سيارة الاسعاف من هذه الكمية ناهيك عن شراء الزيوت للمولدات .

وفي ختام الزيارة تقدم عضوي الانتقالي الصماتي والشعبي بالشكر والعرفان لكافة الجهود المبذوله في قسم المحروقات والمستشفى بصورة عامة لما من شأنه تقديم الخدمات الصحية للمرضى بالشكل المطلوب .

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