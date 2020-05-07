المندب نيوز

إنتقالي غيل باوزير ينفذ حملة لشفط المياه الراكدة بالمديرية

7 مايو، 2020
0
إنتقالي غيل باوزير ينفذ حملة لشفط المياه الراكدة بالمديرية

غيل باوزير (المندب نيوز )خاص

نفذ المجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير حملة لشفط المياه الراكدة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة بالمديرية.

وأكد الأستاذ محسن أحمد حيتر ، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير، إن هذه الحملة تأتي استجابة لنداءات المواطنيين الذين يعانون من تكاثر البعوض الناقل للحميات .

وأشار حيتر ، إلى أن مجلس المديرية يولي عناية خاصة بهذا الشأن، نظرا لازدياد أعداد إصابات المواطنيين بالحميات المختلفة منها الضنك وغيرها والتي أصبحت المديرية وضواحيها منطقة موبوأة بالحميات وعلى إثر ذلك توفيت فتاة في عقدها الأول بمنطقة الصداع .

وبيّن أنه تم شفط المياه الراكدة الناجمة عن الأمطار التي هطلت مؤخرا بالمديرية في وادي بامردوف وحافة علي بن أبي طالب بمدينة الغيل، مؤكدا استمرار هذه الحملة لتشمل جميع مناطق المديرية.

من جهته عبر عدد من المواطنيين عن ارتياحهم الشديد لهذه الحملة التي تأتي للتخفيف عن وطأة المعاناة الناجمة عن تكاثر البعوض الناقل للأوبئة والحميات ، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المجلس الإنتقالي بالمديرية على ما تبذلها من جهود مضنية في سبيل معالجة العديد من المشكلات خاصة مايتعلق بالجانب الصحي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إنتقالي الراكدة المياه بالمديرية باوزير حملة غيل لشفط ينفذ

إقرا أيضا

Photo of إجتماع موسع يؤيد بيان محافظ حضرموت بشأن المستجدات الراهنة على الساحة المحلية

إجتماع موسع يؤيد بيان محافظ حضرموت بشأن المستجدات الراهنة على الساحة المحلية

7 مايو، 2020
Photo of حملة رش يقوم بها الحزام الأمني و الصحة والبيئة في صلاح الدين غرب عدن

حملة رش يقوم بها الحزام الأمني و الصحة والبيئة في صلاح الدين غرب عدن

7 مايو، 2020
Photo of لجنة مكافحة كورونا بانتقالي حضرموت توزع دفعة جديدة من المستلزمات الطبية بقيمة تتجاوز الثلاثين مليون ريال

لجنة مكافحة كورونا بانتقالي حضرموت توزع دفعة جديدة من المستلزمات الطبية بقيمة تتجاوز الثلاثين مليون ريال

7 مايو، 2020
Photo of المحافظ “البحسني”: المرحلة تتطلب الحفاظ على حضرموت وابقائها آمنة ومستقرة وتعزيز المكتسبات التنموية والخدمية

المحافظ “البحسني”: المرحلة تتطلب الحفاظ على حضرموت وابقائها آمنة ومستقرة وتعزيز المكتسبات التنموية والخدمية

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق