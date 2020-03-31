عدن الغد

إنتقالي لودر يدشن حملة للتوعية من مخاطر كورونا

31 مارس، 2020
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إنتقالي لودر يدشن حملة للتوعية من مخاطر كورونا

دشنت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية لودر محافظة أبين صباح اليوم الثلاثاء حملة توعوية إرشادية بين أوساط المجتمع للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.
وتمت عملية تدشين حملة التوعية الإرشادية والتي ستشمل جميع مناطق وقرى مديرية لودر بحضور رئيس انتقالي لودر المنصب/ عباس ناصر السقاف والذي أكد على حرص القيادة المحلية بالمديرية على توعية المواطنين والأهالي بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمجابهة جانحة كورونا المستجد التي أصبحت تهدد حياة المجتمعات على مستوى العالم.
وجرى خلال الحملة التي تمت عبر سيارات متجوله ومكبرات  الصوت تقديم توجيهات توعوية وإرشادية في عدد من مناطق وقرى وشوارع المديرية لطرق تجنب الإصابة بالفيروس وسبل الوقاية منه إضافة إلى توزيع المنشورات والبرشوات والملصقات.
حضر تدشين حملة التوعية رؤساء الدوائر التنظيمية والمالية  والجماهيرية والشباب والطلاب  والإعلامية والثقافية والاقتصادية والشهداء والجرحى في المجلس الانتقالي بالمديرية.
*من عارف أحمد

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