إنتقالي مديرية سيئون يؤيد البيان الصادر من القيادة العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب ⋆

سيئون ( نخبة حضرموت ) خاص

نص البيان :

تبارك القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون البيان الهام الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وذلك لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتيه للجنوب والاشراف على مؤسسات وواردات الجنوب كقرار طال انتظاره من قبل شعب الجنوب .

ونظرا لما آلت إليه الأوضاع الراهنة في المحافظات الجنوبية من تردي للخدمات واستفحال الفساد والفشل الذريع للشرعية في إدارة شؤون المحافظات الجنوبية وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض.

وعليه فإن القيادة المحلية لإنتقالي مديرية سيئون بجميع أعضائها تعلن مباركتها وتاييدها التام للبيان الصادر من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر بتاريخ 25 ابريل 2020م والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في عموم محافظات الجنوب وتكليف القوات العسكرية والقوات الامنيه الجنوبيه بالتنفيذ للإدارة الذاتية للجنوب كما تعلن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون التزامها بتنفيذ أي خطوات أو توجيهات متعلقه بذلك .

صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون

الأحد 26 / ابريل / 2020م