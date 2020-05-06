إنتقالي مسيمير لحج يلتقي اعضاء السلطة المحلية ويناقش معهم ترتيبات الإدارة الذاتية

لحج (المندب نيوز) محمد مرشد عقابي

أقامت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المسيمير محافظة لحج مساء أمس الثلاثاء بمقر القيادة وسط عاصمة المديرية لقاء موسع بحضور مدراء المكاتب التنفيذية التابعة للسلطة المحلية والذي اعلنوا تأييدوهم لقرار الإدارة الذاتية.

ووقف اللقاء الذي ترأسه الأستاذ عبدالفتاح جمال الحوشبي رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بالمديرية امام العديد من المسائل وجهود التنسيق المشترك بين الجانبين لدعم إجراءات الإدارة الذاتية وتنفيذها واقعاً عملي على الأرض.

والقى الأستاذ عبد الفتاح الحوشبي كلمة في مستهل اللقاء رحب من خلالها بالمدراء الحاضرين الذين يمثلون الإدارات التنفيذية بالمديرية، شاكراً تجاوبهم وتلبيتهم لدعوة قيادة المجلس لعقد هذا اللقاء.

واكد رئيس القيادة المحلية لإنتقالي المديرية في كلمته على أهمية تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة لما فيه خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن، معرباً عن احر تهاني وتبريكات قيادة المجلس الإنتقالي بالمديرية للقيادة السياسية العليا ولكافة أبناء شعب الجنوب الأحرار بحلول الذكرى الثالثة لإعلان عدن التاريخي، مثمناً مواقف أعضاء السلطة المحلية بالمديرية الذين اعلنوا تأييدهم ومباركتهم قرار قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي الخاص بالإدارة الذاتية.

من جهتهم عبر أعضاء السلطة المحلية بالمسيمير عن استعدادهم للتعاون مع القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بالشكل الذي يسهم ويساعد في تنفيذ قرارات وخططه التنفيذية.