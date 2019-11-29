إنجاز أول مشروع بمديرية ساه من حصة حضرموت من عائدات النفط



بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الأساسية لمشروع مدرسة الحزم للتعليم الأساسي بمديرية ساه 100 % الممول ضمن حصة حضرموت من عائدات النفط .



وتشمل الأعمال الأساسية للمشروع بناء تسعة صفوف دراسية مع مكتبين للإدارة والمعلمين ومستودعا للكتب وينفذ المشروع مكتب بن حليمان للمقاولات .



ويجري العمل حاليا في تنفيذ الأعمال الإضافية للمشروع ببناء حمامات وسور للمدرسة وجدار فاصل بين المبنى القديم والجديد للمدرسة وبلغت القيمة الكلية للمشروع [ 181.914 ] دولار .



وأطلع عصر أمس المدير العام لمديرية ساه الأستاذ عبد الله يماني الجابري على الأعمال المنجزة في المشروع ومعه رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي برك كرامة بن جوهر .



الجدير ذكره أن موعد تسليم المشروع وفقاً والعقد المبرم مع الجهة المنفذة سيتم في 24 يناير العام المقبل .