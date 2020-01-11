إنجاز خرافي لإبراهيموفيتش بالتسجيل في 4 عقود مختلفة !

سبورت 360 – حقق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إنجازاً خرافياً في عمر الـ 38 عاماً و100 يوم، بهدفه اليوم الذي سجله بقميص ميلان في شباك كالياري.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان مرة أخرى في الميركاتو الشتوي بشهر يناير الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. وشارك في التشكيل الأساسي للمرة الأولى ضد كالياري، وسجل هدفه الأول بعد عودته إلى الروسينيري.

الهدف الذي سجله النجم السويدي المخضرم، يعني الكثير والكثير دخل به التاريخ من أوسع أبوابه.

إبراهيموفيتش يسجل في 4 عقود مختلفة

وحسبما نشرت “دايلي ميل“، سجل إبراهيموفيتش هدفه رقم 475 في مسيرته بالملاعب التي استمرت 21 عاماً.

وسجل إبراهيموفيتش في 4 عقود مختلفة، بعدما سحل للمرة الأولى مع فريق مالمو السويدي ضد فاسترا فروندا منذ 7388 يوماً، في 30 أكتوبر 1999.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت المسيرة الطويلة لزلاتان في تسعة أندية مختلفة، نقلته من السويد إلى هولندا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل إبراهيموفيتش 48 هدفاً مع أياكس في الفترة بين عامي 2001 و 2004

وانتقل إلى إيطاليا عبر بوابة يوفنتوس، وسجل 26 هدفاً في موسمين.

بينما سجل 66 هدفاً في 3 مواسم مع إنتر.

وبعد انتقاله إلى برشلونة في عام 2009، سجل 22 هدفاً ف موسم وحيد.

وفي فترته الأولى مع ميلان سجل 56 هدفاً في 85 مباراة.

وانتقل بشكل مفاجئ إلى باريس سان جيرمان في 2012، وكانت الفترة الأكثر تهديفياً في مسيرته الكروية بتسجيل 156 هدفاً في 180 مباراة.

وبعدها انتقل لمانشستر يونايتد وسجل 29 هدفاً في 53 مباراة لكنه تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وفي 2018 انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسجل 53 مرة في موسمين مع لوس أنجلوس جالاكسي.

قبل أن يعود إلى أوروبا مرة أخرى ليلعب بقميص ميلان، ويسجل يوم 11 يناير 2020 هدفه الأول في العقد الرابع.

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