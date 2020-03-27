إنريكى يفتح الباب أمام عودته لتدريب برشلونة



فتح لويس إنريكى، المدير الفني للمنتخب الإسبانى، الباب أمام عودته لتدريب فريق برشلونة مرة أخرى فى الفترة المقبلة موضحا أنه محظوظ لقضاء فترة كبيرة داخل النادى الكتالونى.







قال إنريكى في المؤتمر الذى عقده عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع متابعيه “لقد أمضیت ثماني سنوات كلاعب وثلاث سنوات كمدرب مع برشلونة، بالإضافة إلى ثلاث سنوات أخرى في برشلونة ب، أحتفظ بكل تجاربي، أشعر أنني محظوظ لأنني قضیت سنوات عديدة في ناد مثل برشلونة الذي قدم لي كل شيء”.







أضاف إنريكى “في جمیع الفرق التي دربت فیھا، تركت الباب مفتوحا ويمكنني العودة لكن وقتي في برشلونة كان رائعا وسأكون دائما ممتنا”، وتابع “اللاعب الأكثر إبهارا لي في مسيرتي هو ميسي، ثم إنييستا كونه قريبا جدا من شيء مشابه، على الرغم من أن ليو يتمتع باختلاف كبير عن الآخرين”.







وتابع إنريكى “أحاول الوصول إلى أمم أوروبا التي ستقام في عام 2021 في أفضل الظروف حتى نكون في وضع يمكن به الفوز بالألقاب”.







وتولى إنريكى قيادة برشلونة فى 19 مايو من عام 2014، بعقد امتد لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كان لاعبا فى صفوف النادى الكتالونى خلال الفترة بين عامى 1996 و2004.







قاد المدرب الإسبانى، الفريق الكتالونى نحو التتويج بـ9 ألقاب وهى “الدوري الإسباني مرتين، كأس الملك 3 مرات، كأس السوبر الإسبانى مرة واحدة، دورى أبطال أوروبا مرة واحدة، كأس السوبر الأوروبى مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة”.