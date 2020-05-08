إنريكي يحتفل بعيد ميلاده الـ 50 اليوم



يحتفل اليوم الجمعة، لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بعيد ميلاده الخمسين، حيث ولد المدرب السابق لفريق برشلونة في 8 مايو من عام 1970، وخاض مشوارا حافلا داخل المستطيل الأخضر سواء كلاعب أو على مقاعد المدربين.



وبدأ لويس إنريكى مشواره كلاعب مع سبورتنج خيخون ثم انتقل إلى صفوف ريال مدريد ولعب بقميصه بين عامي 1991 و1996، قبل أن يرحل لصفوف الغريم التقليدي برشلونة والذى أنهى مسيرته معه عام 2004.



وفاز انريكي بثلاثة ألقاب فى مشواره مع ريال مدريد هي الدوري الإسباني والكأس وكأس السوبر المحلى، فيما حصد 7 ألقاب بقميص برشلونة كلاعب كالتالى: الدوري الإسباني مرتين، كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الإسبانى، السوبر الأوروبى، وكأس الكؤوس الأوروبية”.



وعلى المستوى التدريبى، قاد إنريكى فريق برشلونة لمدة 3 سنوات حافلة بالإنجازات، حيث حقق المدرب الإسبانى 9 ألقاب مع البارسا هي (3 ألقاب كأس إسبانيا، لقبين بالدوري الإسباني، دورى أبطال أوروبا، السوبر الأوروبى، السوبر الإسبانى، كأس العالم للأندية).



وحقق برشلونة 138 انتصار في مختلف البطولات تحت قيادة إنريكى من إجمالي 181 مباراة، فيما تعادل 22 مرة وتلقى 21 هزيمة.



وقاد إنريكى منتخب بلاده في 7 مباريات حقق 5 انتصارات وتلقى هزيمتين فقط وذلك خلال ولايته الأولى، قبل أن يعود مجددا لقيادة الماتدور، عقب رحيله عن منصبه وتولى مساعده مورينو المهمة خلال الفترة الماضية ليكون بجانب طفلته تشانا التي صارعت مرض السرطان، قبل أن تتوفى فى سن التاسعة أغسطس الماضى.





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