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إنسياب الصادرات السودانية أثناء فترة حظر التجوال

16 أبريل، 2020
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الثروة
الثروة

السودان اليوم :

اوضحت الغرفة القومية للمصدرين أن حركة إجراءات الصادرات السودانية ستنساب أثناء فترة حظر التجوال . وقال الأستاذ محمد سليمان أمين مال الغرفة القومية للمصدرين في تصريح له إن الغرفة القومية للمصدرين كان لها اتصال مباشر مع  اللجنة العليا للطوارئ بالبلاد  التى أمنت على أهمية انسياب الصادرات السودانية فترة الحظر المفروض معتبرة الصادرات السودانية  الشريان الرئيسي للاقتصاد السوداني. وأشار أمين مال الغرفة إلى أن اللجنة العليا للطوارئ وجهت الجهات المختصة  باستخراج تصاريح للمصدرين  لمتابعة إجراءات  التصدير مع الأجهزة الحكومية المختلفة التى تشمل التجارة ،الجمارك، الثروة الحيوانية ،المواصفات والمقاييس. وكشف محمد سليمان عن اتصالات مع بنك السودان المركزي لتوجيه البنوك والمصارف بتكملة الإجراءات  والاعتمادات المالية للصادرات السودانية حتى لا تتأثر حركة صادرات البلاد خلال فترة الحظر. تجدر الإشارة إلى أن السلطات بالبلاد  قد أعلنت  مؤخرا  فرض حظر التجوال الشامل في كل ولاية الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت  18-4-2020 وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.







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