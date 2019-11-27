إنعقاد الملتقى التجاري السوداني البرازيلي

السودان اليوم :

يعتزم اتحاد الغرفة التجارية توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة البرازيلية، وعرض فرص ومجالات الشراكات الاستثمارية بين السودان والبرازيل، وذلك خلال انعقاد أعمال “الملتقى التجاري السوداني البرازيلي”، بالخرطوم في ديسمبر المقبل، وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة التحضيرية العليا للملتقى نادر عمانويل، إن اجتماع اللجنة مع سفيرة البرازيل بالخرطوم باتريشيا ماريا أوليفيرا، ناقش التحضيرات الجارية لإنجاح فعاليات الملتقى، بما يحقق تطلعات البلدين في تقوية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، ويأتي في إطار احتفال السفارة باليوم الوطني للبرازيل. وأضاف: سيشارك وفد برازيلي ووزارات القطاع الاقتصادي وقطاعات الأعمال بالسودان، مشيراً إلى أن الملتقى سيشهد جلسات عمل ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال وممثلي الشركات السودانية ورجال الأعمال وممثلي الشركات، بالوفد التجاري الاقتصادي البرازيلي لبحث آفاق التعاون فى قطاعات ومجالات الأدوية والنسيج والمقاولات والصناعات الجلدية واليدوية وصناعة الأغذية والتدريب، والأعمال الصغيرة خاصة النسوية ومدارس وأكاديميات كرة القدم، إضافة إلى قيام معرض مصاحب.