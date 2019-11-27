اخبار السودان اليوم

إنعقاد الملتقى التجاري السوداني البرازيلي

Photo of ahmed ahmed منذ 12 دقيقة
2 أقل من دقيقة
وفد تجاري اقتصادي برازيلي يزور الخرطوم ديسمبر المُقبل

السودان اليوم :

يعتزم اتحاد الغرفة التجارية توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة البرازيلية، وعرض فرص ومجالات الشراكات الاستثمارية بين السودان والبرازيل، وذلك خلال انعقاد أعمال “الملتقى التجاري السوداني البرازيلي”، بالخرطوم في ديسمبر المقبل، وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة التحضيرية العليا للملتقى نادر عمانويل، إن اجتماع اللجنة مع سفيرة البرازيل بالخرطوم باتريشيا ماريا أوليفيرا، ناقش التحضيرات الجارية لإنجاح فعاليات الملتقى، بما يحقق تطلعات البلدين في تقوية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، ويأتي في إطار احتفال السفارة باليوم الوطني للبرازيل. وأضاف: سيشارك وفد برازيلي ووزارات القطاع الاقتصادي وقطاعات الأعمال بالسودان، مشيراً إلى أن الملتقى سيشهد جلسات عمل ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال وممثلي الشركات السودانية ورجال الأعمال وممثلي الشركات، بالوفد التجاري الاقتصادي البرازيلي لبحث آفاق التعاون فى قطاعات ومجالات الأدوية والنسيج والمقاولات والصناعات الجلدية واليدوية وصناعة الأغذية والتدريب، والأعمال الصغيرة خاصة النسوية ومدارس وأكاديميات كرة القدم، إضافة إلى قيام معرض مصاحب.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إنعقاد البرازيلي التجاري السوداني الملتقى
Photo of ahmed

ahmed

مقالات ذات صلة

Photo of النقر: امبوبو اضافة وقوة لهجوم الهلال

النقر: امبوبو اضافة وقوة لهجوم الهلال

منذ ساعة واحدة
Photo of الكشف عن اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء والجبهة الثورية

الكشف عن اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء والجبهة الثورية

منذ 3 ساعات
Photo of الصربي ميشو يقترب من تدريب الهلال..تعرّف علي التفاصيل

الصربي ميشو يقترب من تدريب الهلال..تعرّف علي التفاصيل

منذ 4 ساعات
Photo of عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019م

عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019م

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق