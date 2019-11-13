عدن الغد

إنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة بالحديدة ولا إصابات

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إنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة بالحديدة ولا إصابات

انفجرت عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإجرامية في الطريق الترابي الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوب محافظة الحديدة
وقالت مصادر محلية أن عناصر مليشيات الحوثي تسللت و زرعت العبوة في الخط الترابي الوحيد الذي يربط مديرية التحيتا بمديرية الخوخة والذي يسلكه المواطنين الداخلين والخارجين من المديرية لقضاء حوائجهم اليومية .واضاف المصدر أن العبوة الناسفة انفجرت اثناء مرور المواطنين بسياراتهم من وإلى مديرية التحيتا دون وقوع أي خسائر بشرية .وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة التي حصدت مئات الأرواح من المدنيين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال منهم في مختلف الطرقات الفرعية والعامة بمحافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية نهاية العام الماضي .

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عدن الغد

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