إنفراج نسبي فى أزمة الوقود

السودان اليوم :

بدأت أزمة الجازولین في الانفراج نسبیاً بعد توفر الوقود

محملة بـ23ألف طن من الجازولین الیوم . بعدد من المحطات في وقت یتوقع فیھ وصول باخرة

وأكد مصدر موثوق بوزارة الطاقة والتعدین لـ(السوداني)

أن الجازولین ستصل الیوم إلى الجیلي لیتم توزیعھ على

محطات الخدمة متوقعاً حدَوث انفراج في أزمة الوقود

خلال الأیام المقبلة خاصة الجازولین .

من جھتھم أكد عدد من أصحاب محطات الوقود تحسن موقف الوقود حالیا خاصة بعد إعلان اللجنة الاقتصادیة

حمیدتي عن توفیر المواد البترولیة حتى بعد العید. برئاسة نائب رئیس المجلس السیادي محمد حمدان دقلو

وقالت وكیل محطة أویل لیبیا ( الخرطوم جنوب) فتحیة

محمد لـ(السوداني) إن الأزمة تشھد انفراجاً ملحوظاً من

الأمس وأن موقف الوقود یمضي نحو التحسن حالیاً

وأكدت أنھم سیتلقون الیوم 40ألف لتر من الجازولین مما

یسھم في اختفاء الصفوف متوقعة أن یتم العمل بتوزیع

الوقود خلال الفترة المسائیة ولفت إلى أن ھناك نسبة كبیرة

من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائیة للولایات تتزود

من المحطة.

من جھتھ أكد مسؤول بإحدى محطات الوقود فضل عدم

ذكر اسمھ لـ(السوداني) أن الصفوف أمام محطات الخدمة

الاستمرار في ضح الوقود للمحطات. بدأت فى الانحسار متوقعاً اختفاءھا بالكامل حال.