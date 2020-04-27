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إنفراج نسبي في أزمة الدقيق بعد عودة إحدى الشركات للعمل

28 أبريل، 2020
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القمح
القمح

السودان اليوم :

أبلغ عدد من أصحاب المخابز (السوداني) اليوم (الإثنين) بأن هنالك انفراجاً نسبياً لدقيق المخابز بعد طرح دقيق شركة سيقا لبعض المخابز.
وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني) إن إيقاف الشركات عن البيع المباشر انعكس سلباً بتوقف عدد كبير من المخابز لتعاملهم المباشر مع الشركات، لافتاً إلى حدوث انفراج نسبي. وتوقع دارقيل انجلاء الأزمة بعودة الشركات المتوقفة ومنها سين.
وأضاف صاحب مخبز بالخرطوم “2” آدم الدومة أن وضع المخابز كما هو عليه، بسبب انعدام الدقيق وتوقف بعض الشركات من البيع المباشر للمخابز، مشيراً إلى أن الأزمة مستمر







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