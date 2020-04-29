كريتر سكاي

إنقطاع التيار يقتلهم ببطء .. أهالي عدن نناشد العالم لانقاذنا لأن حكومتنا تضرب بشكوانا عرض الحائط

29 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

أطلق أهالي مدينة عدن نداء استغاثة بسبب استمرار إنقطاع التيار الكهربائي عنهم في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو.
وقال الاهالي لكريتر سكاي: ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير مؤخرا واشتد الصيف ونحن ما لنا دون كهرباء.
واضافوا: في عدن انقطاع التيار ولو ساعة واحدة يعد كارثة بحق الأهالي فكيف بانقطاعه لساعات طويلة بل وانعدامه في أوقات كثيرة.
وأشار الاهالي إلى أن إنقطاع  التيار يؤثر عليهم بشكل سلبي خاصة في ظل حرارة الصيف الغير محتملة الأمر الذي يعود على الكبار والصغار والمرضى والمسنين وكافة الفئات بالمشقة.
واختتموا بقولهم: نناشد دول العالم والمنظمات الدولية” ارجوكم تدخلوا لانقاذنا فحالتنا يرثى اليها” لاننا لقد سئمنا من مناشدة حكومتنا التي تضرب بشكوانا عرض الحائط.

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