إنكسار هجومين حوثيين أحداهما في الأزارق والآخر في مريس بالضالع

الضالع(المندب نيوز )خاص

رفعت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة جاهزيتها القتالية الى الدرجة العالية والقصوى ،استعدادا لمواجهة اي هجوم محتمل تشنه المليشيات الحوثية بشكل واسع على مواقع المقاومة ، كما تشير اليه معطيات حشوداتها العسكرية الكبيرة في مختلف جبهات الضالع.

وماشهدته وتشهده خطوط المواجهة من اشتباكات متقطعة وتبادل للقصف المدفعي بين طرفي المعركة، كما هو وارد في “تفاصيل الموقف العسكري” ليومنا هذا الخميس الموافق 19ديسمبر2019م ، وبحسب تأكيدات مصدر قيادي في قوات ألوية المقاومة الجنوبية : فقد شهدت جبهة شمال غرب الضالع اشتباكات متقطعة بين الحين والاخر بالأسلحة الرشاشة ،مع تبادل للقصف المدفعي بقذائف الهاون في جبهة مرخزة .

وأكد القائد(هيثم أبو الجنوب): أن هذه المناوشات تأتي وسط تلقي قيادة المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة معلومات استخباراتية من مناطق سيطرة العدو تشير الى حشودات كبيرة للمليشيات للافراد والآليات من مناطق ذمار وإب متجهة الى باب غلق والفاخر والجب وبتار وصولا منطقة صبيرة ، كما ان هناك معلومات عن تعزيزات العدو قادمة من دمت باتجاه مريس واخرى باتجاه جبهة الازارق.

واضاف:ان قيادة المقاومة والقوات المشتركة ترقب كل مايحدث على الأرض ووجهت برفع الجاهزية القتالية الى الدرجة العالية.

من جانبه قال القائد الميداني في كتائب لواء الشهيد الشوبجي اسماعيل الاعجم لـ ” مراسل المركز الاعلامي لألوية المقاومة ” : ان اشتباكات متقطعة بالاسلحة الرشاشة شهدتها جبهة بتار.

واشار الى ان قناصة للمليشيات في أحد المزارع الواقعة بين الصولية وصبيرة تقوم بقنص المواطنين في تلك المناطق.

وتطرق الى الروح المعنوية والقتالية الكبيرة الأبطال ألوية المقاومة الجنوبية في هذه الجبهة واستعدادهم لافشال كل محاولات للمليشيات التقدم باتجاه مواقع المقاومة وان مصيرها الانكسار والهزيمة المذلة كسابقاتها بإذن الله.

في جبهة مريس قال مصدر ميداني في اللواء الثاني مقاومة : ان وحدات من اللواء الثاني مقاومة تمكنت صباح اليوم الخميس من صد هجوم للمليشيات الحوثية على مواقع المقاومة ،حيث استخدمت في هذه المعركة مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ، مشيرا الى أن العشرات من مسلحي الجماعة الحوثية سقطوا في محيط جيل وينان الاستراتيجي بين قتيل وجريح .

وفي جبهة الازارق قال مصدر ميداني :ان وحدات من اللواء الخامس تمكنت من صد هجوم كبير على مواقع المقاومة في الفراشة وجبل الشوق الاستراتيجي ونقطة المورس حيث استخدمت في الهجوم مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأشار الى أن الهجوم المليشاوي، سبقه استقدام الحوثيين خلال الايام الماضية تعزيزات عسكرية من مديريتي الحشاء وماوية ،تمثلت بعدد من الاليات العسكرية والاطقم ورشاشات مضادة للطيران. وناقلات جند.

مؤكداً ان قوات اللواء الخامس مقاومة كانت ترصد تحركات العدوقبل بدء الهجوم ورفعت جاهزيتها القتالية الى القصوى وهو مامكنها من التصدي وكسرهذا الهجوم الذي وصفه بالواسع.