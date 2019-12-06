اليمن العربي

إنهاء إضراب المعلمين بالمهرة بعد اجتماع استثنائي وإدراج مطالبهم بموازنة 2020

6 ديسمبر، 2019
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بعد اجتماع استثنائي بمحافظة المهرة، وافق المعلمون على إنهاء إضرابهم عن العمل، واستئناف الدراسة.

 

عقدت الاجتماع أمس الخميس، السلطة المحلية بالمحافظة مع قيادات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومديري مكاتب التربية بمديريتي الغيضة وحوف.

 

ناقش الاجتماع مطالب المعلمين، والأسباب التي أدت إلى إضرابهم عن العمل، وتوقف الدراسة في بعض المدارس والبحث عن الحلول والمعالجات المناسبة.

 

أقر الاجتماع ـ بعد نقاش مستفيض ـ إدراج حوافز للمعلمين والإداريين ضمن موازنة المحافظة لعام 2020م بحسب المؤهل والدرجة المعتمدة من الخدمة المدنية، وانتظام دفع مرتبات المعلمين المتعاقدين نهاية كل شهر أسوة بزملائهم الثابتين.

 

وسيتم إدراج الرواتب المتأخرة للأشهر الثلاثة التي وجه بها المحافظ ضمن الموازنة، وصرفها بأثر رجعي، وإعطاء الأولوية للموازنات التشغيلية الخاصة بالإدارة العامة وفروع المديريات والمدارس ورياض الأطفال وصرفها بصورة شهرية.
 

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إضراب إنهاء اجتماع استثنائي المعلمين بالمهرة بعد بموازنة مطالبهم وإدراج

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