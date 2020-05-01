إنهيار برشلونة إقتصاديا …كواليس أصعب الأيام في تاريخ النادي الكتالوني !

هاي كورة_ لاتزال الصحف الكتالونية تتحدث عن إن برشلونة أكثر فريق في أسبانيا يعاني إقتصاديا بسبب الكورونا ولكن ماهي الأسباب التي دعت لذلك ؟

1_الأزمة تفاقمت عند رحيل راكزس أديل وخافيير فاوس في بداية عصر بارتوميو لأنهما رفضا العمل معه الأول كان رئيس اللجنة الاقتصادية و الثاني كان نائب الرئيس للشؤونالاقتصادي

2_رامون أديل غادر النادي لرفضه صفقة أردا توران

3_ إقالة المدير التنفيذي أنتونيني روسيتش وبعد عام رحيل ميستري مع تعيين جراو الذي إنهار معه النادي إقتصاديا

4_جراو يرى إن الأهم الفوز بالبطولات والجانب الإقتصادي في المقام الثاني

5_المشكلة إن بارتوميو كان يسئله هل هذه الصفقة آمنه إقتصاديا يجيب له نعم …بإفتراض تألق اللاعب ولكن عندما يخيب اللاعب الأزمة الإقتصادية تزداد

6_سوء إدارة سوق الإنتقالات …عمليات الشراء مكلفة والبيع يدار بطريقة عشوائية

7_دفع رواتب ضخمة للاعبين والموظفين لدرجة إن الرواتب نسبتها 70 % من الميزانية وهذا أمر إقتصادي مشين

8_رحيل نيمار ب222 مليون يورو وإستغلالها في شراء كوتينيو وديملي بثمن أكبر ليفشلا فشل ذريع

9_ زيادة الديون والحصول على قروض من صناديق الاستثمار والبنوك بفوائد عالية

10_ديون برشلونة حاليا وصلت قيمتها 602 مليون يورو وآخر ميعاد للدفع في يونيو 2024

11_تفاقمت المشاكل عندما أدركت الإدارة الموجودة إن الأزمة الإقتصادية ظهرت للنور فخير الكثيرون ترك المركب وهي تغرق

12_ كل هذه المشاكل سبب تأخير تجديد عقد ميسي وشتيجين والتعاقد مع سيتين صاحب الراتب القليل وتقليص الرواتب بهذا الشكل الغير مسبوق