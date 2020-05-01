أخبار نادي برشلونة

إنهيار برشلونة إقتصاديا …كواليس أصعب الأيام في تاريخ النادي الكتالوني !

1 مايو، 2020
0
إنهيار برشلونة إقتصاديا …كواليس أصعب الأيام في تاريخ النادي الكتالوني !

هاي كورة_ لاتزال الصحف الكتالونية تتحدث عن إن برشلونة أكثر فريق في أسبانيا يعاني إقتصاديا بسبب الكورونا ولكن ماهي الأسباب التي دعت لذلك ؟

1_الأزمة تفاقمت عند رحيل راكزس أديل وخافيير فاوس في بداية عصر بارتوميو لأنهما رفضا العمل معه الأول كان رئيس اللجنة الاقتصادية و الثاني كان نائب الرئيس للشؤونالاقتصادي

2_رامون أديل غادر النادي لرفضه صفقة أردا توران

3_ إقالة المدير التنفيذي أنتونيني روسيتش وبعد عام رحيل ميستري مع تعيين جراو الذي إنهار معه النادي إقتصاديا

4_جراو يرى إن الأهم الفوز بالبطولات والجانب الإقتصادي في المقام الثاني

5_المشكلة إن بارتوميو كان يسئله هل هذه الصفقة آمنه إقتصاديا يجيب له نعم …بإفتراض تألق اللاعب ولكن عندما يخيب اللاعب الأزمة الإقتصادية تزداد

6_سوء إدارة سوق الإنتقالات …عمليات الشراء مكلفة والبيع يدار بطريقة عشوائية

7_دفع رواتب ضخمة للاعبين والموظفين لدرجة إن الرواتب نسبتها 70 % من الميزانية وهذا أمر إقتصادي مشين

8_رحيل نيمار ب222 مليون يورو وإستغلالها في شراء كوتينيو وديملي بثمن أكبر ليفشلا فشل ذريع

9_ زيادة الديون والحصول على قروض من صناديق الاستثمار والبنوك بفوائد عالية

10_ديون برشلونة حاليا وصلت قيمتها 602 مليون يورو وآخر ميعاد للدفع في يونيو 2024

11_تفاقمت المشاكل عندما أدركت الإدارة الموجودة إن الأزمة الإقتصادية ظهرت للنور فخير الكثيرون ترك المركب وهي تغرق

12_ كل هذه المشاكل سبب تأخير تجديد عقد ميسي وشتيجين والتعاقد مع سيتين صاحب الراتب القليل وتقليص الرواتب بهذا الشكل الغير مسبوق


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أصعب إقتصاديا إنهيار الأيام الكتالوني النادي بارتوميو برشلونة تاريخ في كواليس ميسي

إقرا أيضا

Photo of رونالدو ورونالدينيو وميسي .. أبرز أغلفة لعبة "فيفا" عبر السنين

رونالدو ورونالدينيو وميسي .. أبرز أغلفة لعبة "فيفا" عبر السنين

1 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة : عرض تشيلسي الذي رفضه نيمار للعوة إلى برشلونة

أخبار برشلونة : عرض تشيلسي الذي رفضه نيمار للعوة إلى برشلونة

1 مايو، 2020
Photo of وماذا بعد يابرشلونة …هل سينتهي الأمر برحيل ميسي ورفاقه ؟

وماذا بعد يابرشلونة …هل سينتهي الأمر برحيل ميسي ورفاقه ؟

1 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة : بارتوميو يُجهز صفعة أخرى لنجوم برشلونة

أخبار برشلونة : بارتوميو يُجهز صفعة أخرى لنجوم برشلونة

1 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق