اخبار السودان اليوم

إنهيار متواصل للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء

25 أبريل، 2020
0
الدولار يوالي الإرتفاع بالسوق الموازي

السودان اليوم :

واصل سعر الدولار رحلة الهبوط والانهيار أمام الجنيه السوداني في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) يوم الخميس 23 ابريل 2020م ووصل إلى (110) جنيهات. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن سعر الدولار الامريكي يواصل التراجع لليوم السابع على التوالي حيث بلغ سعره (110) جنيهات، فيما يعرض تجار شراء العملة الامريكية بمبلغ دون المائة جنيه. وبحسب أحد التجار فإنه تم تداول الريال السعودي بـ (29.40) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (31) جنيهاً، اليورو (123) جنيه، الجنيه الاسترليني (139) جنيهاً، الجنيه المصري (7) جنيهات، الريال القطري (30) جنيه.







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمام إنهيار الجنيه السوداء السوق في للدولار متواصل

إقرا أيضا

Photo of توقف أكثر من (600) مخبز بولاية الخرطوم

توقف أكثر من (600) مخبز بولاية الخرطوم

25 أبريل، 2020
Photo of زيادة الرواتب تقود الحكومة إلى فخ طباعة العملة.!

زيادة الرواتب تقود الحكومة إلى فخ طباعة العملة.!

25 أبريل، 2020
Photo of تطورات جديدة في ملف إحتراف اللاعب أطهر الطاهر

تطورات جديدة في ملف إحتراف اللاعب أطهر الطاهر

25 أبريل، 2020
Photo of حميدتي :الحديث عن إستئناف الدوري سابق لآوانه والمدينة سيعود للمشاركة مع المريخ

حميدتي :الحديث عن إستئناف الدوري سابق لآوانه والمدينة سيعود للمشاركة مع المريخ

25 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق