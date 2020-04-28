إنييستا: العمل مع هذا المدرب في برشلونة متعة



قال النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسل كوبي الياباني حالياً، إن العمل مع المدرب بيب جوارديولا في برشلونة بأنه كان أكثر فترة ممتعة له في مسيرته الرياضية، مشيراً إلى أن الهولندي لويس فان جال منحه الثقة ونقله إلى عالم الاحتراف.







وأضاف إنييستا الفائز ببطولتي كأس العالم وبطولة أوروبا، في مقابلة مع مجلة “كيكر” الألمانية: دائما أقول إنني مدين لكل المدربين الذين دربوني، بما في ذلك هؤلاء الذين دربوني في شبابي، تعلمت من الجميع، الكل ساعدني لأصبح لاعباً أفضل في كرة القدم، وأطور من نفسي كشخص، فعلى سبيل المثال، لويس فان غال كان مهماً للغاية لأني شاركت للمرة الأولى تحت قيادته. لقد وضع ثقتي بنفسي وحولني إلى لاعب كرة قدم محترف.







وتابع أندريس: بالنسبة لي أكثر فترة ممتعة كانت مع برشلونة عندما تواجد بيب غوارديولا كمدرب، وتشافي وميسي داخل الملعب، لقد حققنا أكبر نجاح ممكن خلال تلك الفترة.







وتوج إنييستا بالثلاثية (الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا) تحت قيادة غوارديولا مع فريق برشلونة في موسم 2008-2009.







كما سجل هدف الفوز في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية.



وقال إنييستا حينها: يبدو أن هدفي حرك دولة كاملة، إن الفوز بكأس العالم حلم لأي لاعب كرة قدم، سأكون سعيداً حتى لو لم أسجل، فالأهم أن إسبانيا حصلت على البطولة.







وتولى فان جال تولى تدريب برشلونة في الفترة من 1997 وحتى 2000 وعاد في فترة قصيرة عام 2002 لتدريب الفريق وهي الفترة التي شهدت ظهور إنييستا لأول مرة مع الفريق.





Advertisement