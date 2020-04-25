إنييستا: ترك برشلونة حررني وبكيت لهذا السبب

أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق ونجم فريق فيسيل كوبي الحالي يتحدث عن لحظات رحيله عن برشلونة.

أكد النجم الإسباني أندريس إنييستا قائد فريق برشلونة السابق ونجم فريق فيسيل كوبي الحالي أن رحيله عن برشلونة قبل عامين كان حتمي.

جاء هذا في بعض الكلمات التي قالها النجم الإسباني خلال الفيلم الوثائقي الخاص به والذي صدر اليوم عبر مجموعة “راكوتين سبورت” راعية برشلونة.

وأوضح إنييستا أن الانتقال لليابان كان السبب في حصوله رفقة أسرته على المزيد من الحريات والخصوصية في ظل قدرته على الخروج والتنقل بشكل أكثر.

وقال إنييستا: “ترك برشلونة والقدوم لهنا في الياباني مع فيسيل كوبي منحني الكثير من الحريات على أكثر من مستوى”.

وأضاف عن سبب الرحيل”لم أكن أستطيع التواجد في مكان كنت أعرف أنني لن أستطيع أن أمنحه كل ما أريد تقديمه، وربما لم يتخيل أي شخص في النادي أنني سأرحل”.

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وأكمل: “مثل أي شيء آخر، مثلًا في العلاقات لو لم تتناقش في بعض الأمور بالوقت الصحيح يأتي وقتًا لا يوجد فيه مجال للتراجع، الأمر بتلك البساطة”.

وعن آخر هدف له في نهائي الكأس ضد إشبيلية: “شعرت أنني أطير، أشعر بقشعريرة كلما أشاهد لحظات الوداع هذه وأنا أغادر الملعب، سأكون كاذبًا لو قلت أنني لم أذرف بعض الدموع بغناء الجماهير لي ووقف محبي إشبيلية والتصفيق لي كل شيء كان مثالي”.

وأردف: “الفوز بذلك الكأس وتحقيق بطولة الدوري في نفس الموسم كانت هي الطريقة المثالية لترك النادي الذي أمضيت فيه كل حياتي”.

جدير بالذكر أن إنييستا كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على رغبته في تدريب برشلونة بالمستقبل بعد اعتزاله لكرة القدم.