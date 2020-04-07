إنييستا عن العودة لبرشلونة : أريد الاستمرار في لعب كرة القدم







وقال نجم إنييستا فى تصريحات لإذاعة “أوندا ثيرو”الإسبانية،: “العودة إلى برشلونة؟ الآن ما أريده هو لعب كرة القدم، أريد الاستمرار في لعب كرة القدم، لدي عقد حتى عام 2021، وأشعر أنني بحالة جيدة للعب”.







ويعلم أندريس إنييستا صعوبة العودة إلى برشلونة، بسبب كبر سنه ووصوله إلى الـ 35 عاماً بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب فى مركزه.







وحول تخفيض رواتب لاعبي برشلونة، علق إنييستا قائلًا: “قرأت ملاحظة ميسي حول تخفيض الرواتب، ومواقف كلاهما هو والنادي واضحة، ولكن الوضع ليس هو الأفضل في نواحِ كثيرة”.







وقد رحل إنييستا عن برشلونة في عام 2018 للانضمام إلى فيسيل كوبي الياباني، بعد رحلة مليئة بالألقاب والإنجازات بقميص النادي الكتالوني.







من جانب أخر، أعرب أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي عن حزنه على ما تمر به إسبانيا في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الذى وصل إلى أكثر من 100 ألف إصابة بين أبناء وطنه، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: “الوضع صعب للغاية ولا نعرف ماذا سيحدث مستقبلا سواء على مستوى العمل أو المستوى الشخصي، ومع ذلك نحن لم نتوقف عن التدريبات على الرغم من أن المستقبل مجهول.”







وأضاف: “سابقا كنا نجري التدريبات وعندما توقفت المسابقات تم منحنا فترة راحة لعدة أيام وتم وضع أكثر من موعد للعودة لكن الفيروس يتسبب في تأجيل كل شيء.” وتابع: “أنا وعائلتي لا نخرج من المنزل إلا للضرورة، ونلتزم بالإجراءات الوقائية التي يحددونها، المدارس مغلقة منذ شهر تقريبا ونحن نلتزم البقاء في المنزل مع أطفالنا”.







وعن الوضع في إسبانيا قال: “أنا في اليابان وأشعر بقلق كبير لوجود عائلتنا وأصدقائنا وكل الناس في إسبانيا، نتمنى أن تتغير الوضعية وأن تتحسن، واثق جدا بأن الامر سيحل وسنعود جميعا الى الوضع الطبيعي”. وأتم: “أتمنى أن نتجاوز هذه المحنة، وأن نخرج منها أكثر قوة في المستقبل القريب.”







في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن عائلة أندريس إنييستا، تبرعت بـ20 سريرا إلى أحد مستشفيات إسبانيا، كما تعمل على مده بالعديد من الأجهزة الطبية لمساعدة السلطات على الحد من تفشي فيروس كورونا بعدما تجاوزت عدد الحالات المصابة 100 ألف وتخطى الوفيات 10 آلاف فى الساعات الماضية.







وقال والد إنييستا، “نحاول المساعدة بأى طريقة ممكنة ولا نريد الكشف عن المبالغ التى نقدمها تبرعات، ونأمل أن نساعد على تجنب المزيد من الوفيات في البلاد”.