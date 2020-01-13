إنييستا: معاملة برشلونة لفالفيردي قبيحة

سبورت 360 – انتقد أندريس إنييستا أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الياباني الطريقة التي تتعامل بها إدارة النادي الكاتالوني مع المدرب إرنستو فالفيردي خلال الأيام القليلة الماضية.

وتلقى برشلونة هزيمة مدوية من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي جات بعد التعادل مع إسبانيول متذيل ترتيب الدوري الإسباني، مما جعل المدرب إرنستو فالفيردي مهدداً بشكل حقيقي بخسارة منصبه لأول مرة.

وتؤكد جميع المصادر أن إدارة برشلونة تفكر جدياً في إقالة فالفيردي، وقد يصدر القرار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، رغم أن المفاوضات مع تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد لاستلام دفة الفريق في الوقت الراهن قد باءت بالفشل.

إنييستا: وضع برشلونة ضعيف للغاية

وقال إنييستا في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “ما يتبادر إلى ذهني، وإذا كان ما يقال صحيحاً، هو أن الطرق أو الطريقة التي يتم بها كل شيء قبيحة نوعاً ما، أعتقد أنه يجب احترام المدرب، يجب أن يكون هذا هو الحال دائماً، اعتقد أن وضع برشلونة ضعيف للغاية”.

وبخصوص علاقته مع بارتوميو رئيس برشلونة، أردف قائلاً “لم نرى بعضنا البعض ولم أتحدث إليه، نحن في الحقيقة لا نتحدث كثيراً، لكن العلاقة جيدة مع الرئيس”.

وتابع “علاقتي مع المدرب (فالفيردي) جيد جداً، خلال العام الذي عمل معه كنا نتحدث دائماً، سواء كنا نحب المدرب أم لا، اعتقد أن الوضع ليس لطيفاً لأي أحد، سواء للمدرب أو اللاعبين أو الجماهير”.

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