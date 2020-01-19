إيجابيات وسلبيات سيتين قبل مباراة برشلونة وغرناطة !

هاي كورة_ اليوم سيخوض سيتين اول مباراة له كمدرب للبارسا ودائما كانت مبارياته الأولى ماتحمل نتائج سلبية دون تحقيق الفوز .

– نتائج اول مباريات سيتين كمدرب:

20 أغسطس عام 2017: البارسا 2-0 بيتيس

25 أكتوبر عام 2015: لاس بالماس 0-0 فياريال

في المقابل فإن سيتين قد استخدم 3 انظمة في الليجاوهي :

4-1-4-1 في لاس بالماس

و 4-3-3 و 3-5-2 (3-4-1-2) في بيتييس

من الممكن ان يغير التكتيك مع برشلونة ولكن ليس الفلسفة وهو يعتمد على الاستحواذ على الكرة، وخلق التفوق العددي من الخلف، والضغط العالي وهذا يحبه جمهور برشلونة !