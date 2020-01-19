أخبار نادي برشلونة

إيجابيات وسلبيات سيتين قبل مباراة برشلونة وغرناطة !

19 يناير، 2020
0
إيجابيات وسلبيات سيتين قبل مباراة برشلونة وغرناطة !

هاي كورة_ اليوم سيخوض سيتين اول مباراة له كمدرب للبارسا ودائما كانت مبارياته الأولى ماتحمل نتائج سلبية دون تحقيق الفوز .

– نتائج اول مباريات سيتين كمدرب:

20 أغسطس عام 2017: البارسا 2-0 بيتيس

25 أكتوبر عام 2015: لاس بالماس 0-0 فياريال

في المقابل فإن سيتين قد استخدم 3 انظمة في الليجاوهي :

4-1-4-1 في لاس بالماس

و 4-3-3 و 3-5-2 (3-4-1-2) في بيتييس

من الممكن ان يغير التكتيك مع برشلونة ولكن ليس الفلسفة وهو يعتمد على الاستحواذ على الكرة، وخلق التفوق العددي من الخلف، والضغط العالي وهذا يحبه جمهور برشلونة !


مواضيع قد تهمك

الوسوم
إيجابيات برشلونة سيتين قبل مباراة وسلبيات وغرناطة

إقرا أيضا

Photo of موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الاسباني

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الاسباني

19 يناير، 2020
Photo of تناقض في صفقة برشلونة الجديدة !

تناقض في صفقة برشلونة الجديدة !

19 يناير، 2020
Photo of جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت 18 – 1 – 2020

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت 18 – 1 – 2020

19 يناير، 2020
Photo of جوارديولا وميسي …تاريخ كتبه العشاق

جوارديولا وميسي …تاريخ كتبه العشاق

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق