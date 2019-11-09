إيران تعلن موقفها من اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي





علقت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، على اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “اتفاق الرياض بين حكومة منصور هادي والمجلس الانتقالي، منقوص، ولن يسهم في حل أزمة اليمن ومشاكله”، مضيفة أن “الشعب اليمني لن يسمح باحتلال جنوب اليمن من قبل قوات أجنبية”.

وقالت الخارجية الإيرانية إن اتفاق الرياض “يعزز ما اسمته الاحتلال لليمن”، مشددة على أن “طهران تؤكد أن الخطوة الأولى للحل في اليمن، هي وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني”.

وتابعت: “الخطوة التالية للحل في اليمن، تتمثل في إجراء حوار يمني يمني، للتوصل إلى اتفاق بشأن المستقبل السياسي لليمن”، بحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي على الاتفاق، قائلا إن “توقيع هكذا اتفاقات لا يقدم أي دعم إلى حل المشاكل في اليمن، وإنما يأتي في سياق تعزيز الاحتلال السعودي”، بحسب وكالة “إرنا” الإيرانية.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الثلاثاء، على اتفاق “الرياض”، بهدف إنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من آب/ أغسطس الماضي.

وأجريت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.